Турция приобрела у России ЗРС С-400

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Турция приобрела у России зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

"Это дело завершено. Системы С-400 куплены", - приводит слова министра газета Miylet.

По словам главы ведомства, Турция на этом "останавливаться не собирается". "Мы будем сотрудничать с консорциумом Eurosam ("Евросэм") для разработки собственной системы ПВО", - отметил Джаникли.