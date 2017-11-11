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    Турция приобрела у России ЗРС С-400

    Министр обороны Турции отметил, что Анкара на этом останавливаться не собирается

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Турция приобрела у России зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

    "Это дело завершено. Системы С-400 куплены", - приводит слова министра газета Miylet.

    По словам главы ведомства, Турция на этом "останавливаться не собирается". "Мы будем сотрудничать с консорциумом Eurosam ("Евросэм") для разработки собственной системы ПВО", - отметил Джаникли.

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