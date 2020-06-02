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Турция приобрела у России оружия на 1 млрд долларов

​Турция приобрела у России оружия на 1 млрд долларов

Портфель экспортных оборонных заказов с Турцией оценивается в 1 миллиард долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

До этого сумма экспортных контрактов России на турецком направлении официально не оглашалась.

"Сегодня мы можем констатировать, что портфель заказов Турции на российскую технику оценивается в сумме порядка 1 миллиарда долларов", - сказал Шугаев в интервью турецкому телеканалу Ecoturk TV.

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