​Турция приобрела у России оружия на 1 млрд долларов

Портфель экспортных оборонных заказов с Турцией оценивается в 1 миллиард долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

До этого сумма экспортных контрактов России на турецком направлении официально не оглашалась.

"Сегодня мы можем констатировать, что портфель заказов Турции на российскую технику оценивается в сумме порядка 1 миллиарда долларов", - сказал Шугаев в интервью турецкому телеканалу Ecoturk TV.