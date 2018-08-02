Турция примет меры в отношении США из-за санкций против турецких политиков

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Анкара примет меры в отношении Вашингтона, который ввел санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Турция не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону. о

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду телеканал Habertürk со ссылкой на источник в турецком правительстве.

"Турция, безусловно, примет меры, если США сделают какой-либо шаг, на него будет дан ответ, - приводит телеканал слова источника. - В настоящий момент наши переговоры с официальными лицами США продолжаются, и они основаны на атмосфере взаимного понимания. Обе страны издавна являются стратегическими партнерами и имеют сильные связи, обе стороны выразили стремление сохранить эти связи <...> Мы надеемся, что с помощью диалога у американской стороны возобладает здравый смысл, иначе отношения двух стран могут испортиться и не восстановиться".

Министерство финансов США 1 августа ввело санкции против Сойлу и Гюля в рамках принятого Конгрессом в 2016 году так называемого глобального акта Магнитского.