Турция применила санкции против Северной Кореи

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Турция наложила арест на имущество 39 граждан Северной Кореи.

Как сообщает Report со ссылкой на Resmi Gazete, об этом говорится в решении Кабинета министров Турции.

Сообщается, что это решение принято в соответствии с резолюцией Совбеза ООН о применении санкций в отношении Северной Кореи.

По решению, 39 гражданам Северной Кореи, к имуществу которых были применены санкции, запрещено также посещать Турцию.

По решению правительства Турции, запрет наложен на переводы золота для участия в ядерной программе Северной Кореи, продажу природного газа, сырой нефти, текстиля, судостроение, промышленное оборудование, транспортные средства, железо, сталь и др. металлы.

Кроме того, в морских и воздушных портах будут проверяться производимые в Северной Корее свинец, продукты питания, электроприборы, станции, шелк, готовая одежда, морепродукты и др. В случае отсутствия срочной или жизненной необходимости северокорейские суда не смогут входить в порты Турции.