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Анкара прилагает усилия для возобновления зерновой сделки в прежнем формате

Анкара прилагает усилия для возобновления зерновой сделки в прежнем формате Турция не поддерживает альтернативные черноморскому гуманитарному коридору варианты экспорта сельхозпродукции и прилагает активные усилия для возобновления зерновой сделки в ее прежнем формате.
В регионе
6 августа 2023 г. 10:19
Анкара прилагает усилия для возобновления зерновой сделки в прежнем формате

Турция не поддерживает альтернативные черноморскому гуманитарному коридору варианты экспорта сельхозпродукции и прилагает активные усилия для возобновления зерновой сделки в ее прежнем формате.

Как передает Report, об этом пишет газета Sabah со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, в Анкаре с этой целью продолжают дипломатические контакты с представителями ООН, России и Украины как сторонами стамбульских договоренностей, рассчитывая восстановить работу существующего зернового коридора. Турецкая сторона поддерживает функционирование Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, рассчитывая на возвращение в его состав российской делегации. Российские представители покинули СКЦ после приостановления Россией участия в зерновой сделке.

В Турции исходят из того, что возобновление зерновой сделки в прежнем формате будет способствовать реализации ее основной миссии и не допустит напряженности в бассейне Черного моря, пишет Sabah.

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