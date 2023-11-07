Турция прекратила реализацию энергопроектов с Израилем

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар сообщил о прекращении реализации проектов с Израилем в сфере энергетики.

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар сообщил о прекращении реализации проектов с Израилем в сфере энергетики.

Как передает Report , об этом министр сообщил в эфире телеканала A Para.

"Говорить о реализации проектов с Израилем в таких условиях было бы неуместным. Единственное, о чем можно говорить, это о поставках электроэнергии и воды в Газу", - заявил министр.

Отметим, что А.Байрактар планировал поездку в Израиль в ноябре.

Ранее министр торговли Турции Омар Болат заявил, что страна сократила торговый оборот с Израилем более чем на 50%: "С 7 октября наша взаимная торговля с Израилем сократилась более чем на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года". По его словам, это связано с соответствующими требованиями как продавцов, так и потребителей.