Турция предупредила РФ из-за инцидента в Черном море

Турция предупредила Россию в связи с инцидентом с участием российских военных, которые открыли предупредительный огонь по сухогрузу турецкой компании "Шюкрю Окан", направляющемуся в Измаильский порт на юге Украины.

Турция предупредила Россию в связи с инцидентом с участием российских военных, которые открыли предупредительный огонь по сухогрузу турецкой компании "Шюкрю Окан", направляющемуся в Измаильский порт на юге Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией, учрежденного под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции.

"Российские коллеги были предупреждены о том, что им стоит воздержаться от таких шагов, которые могут привести к росту напряженности в Черном море", - говорится в сообщении.

Напомним, что 13 августа российский военный корабль произвел предупредительный выстрел по турецкому сухогрузу "Шюкрю Окан" в Черном море, чтобы заставить его остановиться. После этого российские военные поднялись на борт и произвели досмотр судна.

МИД Украины, комментируя инцидент, обвинил Россию в грубом нарушении международного права.