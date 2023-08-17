Турция предупредила РФ из-за инцидента в Черном море

Турция предупредила Россию в связи с инцидентом с участием российских военных, которые открыли предупредительный огонь по сухогрузу турецкой компании "Шюкрю Окан", направляющемуся в Измаильский порт на юге Украины.
Как сообщает
"Российские коллеги были предупреждены о том, что им стоит воздержаться от таких шагов, которые могут привести к росту напряженности в Черном море", - говорится в сообщении.
Напомним, что 13 августа российский военный корабль произвел предупредительный выстрел по турецкому сухогрузу "Шюкрю Окан" в Черном море, чтобы заставить его остановиться. После этого российские военные поднялись на борт и произвели досмотр судна.
МИД Украины, комментируя инцидент, обвинил Россию в грубом нарушении международного права.