Турция представила прототип нового дрона-камикадзе

Турция представила прототип нового дрона-камикадзе, который позволяет пилоту "видеть глазами" дрона во время полета.

Турция представила прототип нового дрона-камикадзе, который позволяет пилоту "видеть глазами" дрона во время полета.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, прототип нового дрона AZAT FPV, находящегося на финальной стадии разработки, представлен на военно-морской оборонной выставке DIMDEX-2024 в Катаре.

Конфигурация дрона позволяет использовать его как для разведки, так и для поражения целей противника. Вес беспилотника с полной нагрузкой составляет 2 кг, способен перевозить груз весом до 800 гр. Максимальная продолжительность полета составляет 20 минут. В то же время AZAT FPV сможет передавать данные на расстоянии до 2,5 км в режиме реального времени.

В ближайшее время будет произведен первый тестовый полет нового дрона. Однако точная дата испытаний и запуска серийного производства пока неизвестна.