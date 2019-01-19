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    Турция предоставила гражданство 53 тыс. сирийцев

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Турция предоставила гражданство 53 тыс. 99 сирийцам.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

    Он отметил, что эти люди получили право быть гражданами Турции и будут участвовать в муниципальных выборах, которые состоятся 31 марта.

    Министр подчеркнул, что 547 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность на муниципальных выборах.

    Отметим, что 3 млн сирийцев нашли убежище в Турции с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году.

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