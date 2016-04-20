Турция предложит принять Грузию в НАТО по упрощенной схеме

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в мае на заседании глав МИД стран НАТО поднимет вопрос о вступлении Грузии в альянс без прохождения необходимой Программы действий. Как сообщает Report со ссылкой на Росбалт, об этом М. Чавушоглу заявил грузинским журналистам в Страсбурге.

"Я считаю, что Грузия может вступить в НАТО без прохождения Программы действий по членству в альянсе. Технически это вполне выполнимо. Мы полностью поддерживаем вступление Грузии в НАТО, и я поставлю этот вопрос на предстоящей в мае министерской встрече", — заявил глава МИД Турции.

"Мы считаем, что Грузия достойна быть членом НАТО, так как удовлетворяет всем требованиям", - добавил он.

При этом Чавушоглу отметил, что "конечно, Турция не может дать каких-либо гарантий в этом вопросе".