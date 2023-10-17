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Турция предложила систему гарантов для Израиля и Палестины

Турция предложила систему гарантов для Израиля и Палестины Турция выдвинула идею создания системы гарантов для сторон палестино-израильского конфликта.
В регионе
17 октября 2023 г. 09:31
Турция предложила систему гарантов для Израиля и Палестины

Турция выдвинула идею создания системы гарантов для сторон палестино-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

По его словам, Турция готова выступить гарантом для Палестины. Какие еще страны могут принять участие в инициативе, он не уточнил.

"Другие страны также должны быть гарантами для Израиля. После того, как будет достигнуто соглашение, с которым согласятся обе стороны, гаранты страны должны взять на себя ответственность за выполнение его требований", - сказал он, отметив, что только таким путем "можно будет установить постоянный мир".

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