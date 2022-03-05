Турция предложила посредничество между Москвой и Киевом

Турция официально предложила посредничество между Москвой и Киевом.

Турция официально предложила посредничество между Москвой и Киевом.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам пресс-секретарь администрации президента Турции Ибрагим Калын.

«У нас хорошие связи как с Россией, так и с Украиной. Как сказал наш президент, мы не можем отказаться ни от России, ни от Украины. Турция является одним из акторов, которые имеют диалог с двумя сторонами. У нашего президента хорошие отношения, как с Путиным, так и с Зеленским. Думаем о том, какой вклад мы можем внести в завершение войны. Готовы сделать все, что в наших силах», - отметил И.Калын.