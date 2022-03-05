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Турция предложила посредничество между Москвой и Киевом

Турция предложила посредничество между Москвой и Киевом Турция официально предложила посредничество между Москвой и Киевом.
В регионе
5 марта 2022 г. 14:41
Турция предложила посредничество между Москвой и Киевом
Ибрагим Калын

Турция официально предложила посредничество между Москвой и Киевом.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам пресс-секретарь администрации президента Турции Ибрагим Калын.

«У нас хорошие связи как с Россией, так и с Украиной. Как сказал наш президент, мы не можем отказаться ни от России, ни от Украины. Турция является одним из акторов, которые имеют диалог с двумя сторонами. У нашего президента хорошие отношения, как с Путиным, так и с Зеленским. Думаем о том, какой вклад мы можем внести в завершение войны. Готовы сделать все, что в наших силах», - отметил И.Калын.

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Версия на английском языке Turkiye offers mediation between Moscow and Kyiv
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Moskva ilə Kiyev arasında vasitəçiliyini təklif edib

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