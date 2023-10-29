О нас

Турция празднует 100-летие со дня основания Республики

Турция празднует 100-летие со дня основания Республики Сегодня исполняется 100 лет со дня провозглашения Турецкой Республики.
В регионе
29 октября 2023 г. 00:00
Турция празднует 100-летие со дня основания Республики

Сегодня исполняется 100 лет со дня провозглашения Турецкой Республики.

Как сообщает Report, 29 октября 1923 года Великое национальное собрание Турции провозгласило создание Республики.

В 1925 году был принят закон о торжественном праздновании этого дня как дня образования Турецкого Государства.

Туркам и борцам за свободу своей страны нелегко далось создание Турецкой Республики. Они строили свою государственность, пройдя многие испытания. Провозглашение Турецкой Республики, которое пришлось на годы Первой мировой войны, ознаменовало победу над желавшими распада Османского государства.

Площадь Турецкой Республики составляет 783 тыс. кв. км, а численность населения - более 86 миллионов человек.

Как известно, Османское государство было создано в 1299 году. В 2019 году отмечалось 720-летие со дня его основания.

До 1876 года в стране господствовала абсолютная монархия, с 1876 по 1878 гг. и с 1908 по 1918 гг. – конституционная. В те годы страна перешла на парламентскую систему правления.

Потерпев поражение в Первой мировой войне, Османское государство пережило оккупацию. Возглавляемое в те годы Мустафой Кемалем Ататюрком освободительное движение в Турции обернулось победой национальных сил в 1923 году. 23 апреля 1920 года в Анкаре было учреждено Великое Национальное Собрание (парламент).

1 ноября 1922 года Османское государство было упразднено. С 1923 года в Турции была парламентская форма правления, а в 2018 году страна перешла на президентскую форму правления.

Первым президентом Турции был Мустафа Кемаль Ататюрк (1923-1938), сейчас страну возглавляет Реджеп Тайип Эрдоган. Партия справедливости и развития, председателем которой он является, впервые победила на парламентских выборах в 2002 году, и с этого времени является правящей партией Турции.

Сегодня Турция является членом многих международных организаций, в том числе НАТО. Анкара играет важную роль в укреплении интеграции между тюркскими государствами. Это особенно проявляется в деятельности Организации тюркских государств (ОТГ).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gün Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasının 100 illiyidir

Другие новости из категории

В Иране заявили, что не намерены следовать предостережениям США от конфронтации с Израилем
В Иране заявили, что не намерены следовать предостережениям США от конфронтации с Израилем
28 октября 2023 г. 23:28
Израиль после заявлений Турции отзывает дипломатических представителей
Израиль после заявлений Турции отзывает дипломатических представителей
28 октября 2023 г. 20:09
В Казахстане назвали предварительные причины аварии на шахте в Караганде
В Казахстане назвали предварительные причины аварии на шахте в Караганде
28 октября 2023 г. 18:57
Эрдоган: Мы занимаем по Ближнему Востоку ту же позицию, что и в Карабахе и Ливии
Эрдоган: Мы занимаем по Ближнему Востоку ту же позицию, что и в Карабахе и Ливии
28 октября 2023 г. 18:43
В Казахстане после взрыва на шахте сменят главу компании АрселорМиттал Темиртау 
В Казахстане после взрыва на шахте сменят главу компании "АрселорМиттал Темиртау" 
28 октября 2023 г. 16:23
Число жертв аварии на шахте в Казахстане возросло до 33
Число жертв аварии на шахте в Казахстане возросло до 33
28 октября 2023 г. 15:50
Пограничники Ирана задержали свыше 40,5 тыс. нелегальных мигрантов на границе
Пограничники Ирана задержали свыше 40,5 тыс. нелегальных мигрантов на границе
28 октября 2023 г. 15:46
СМИ: Пашинян избегает публичных мероприятий
СМИ: Пашинян избегает публичных мероприятий
28 октября 2023 г. 11:00
Грузинский политолог: Запад пытается дестабилизировать ситуацию в Грузии
Грузинский политолог: Запад пытается дестабилизировать ситуацию в Грузии
28 октября 2023 г. 10:58
Турецкий министр: Азербайджан продолжает реализацию проекта Зангезурского коридора быстрыми темпами
Турецкий министр: Азербайджан продолжает реализацию проекта Зангезурского коридора быстрыми темпами
28 октября 2023 г. 09:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi