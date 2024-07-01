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Турция повысила сбор за транзит торговых судов через Босфор и Дарданеллы

Турция повысила сбор за транзит торговых судов через Босфор и Дарданеллы Сбор за прохождение иностранными торговыми судами проливов Босфор и Дарданеллы увеличен с 1 июля до $5,07 за так называемый чистый тоннаж (тонна нетто), тогда как введенный годом ранее сбор составлял $4,42.
В регионе
1 июля 2024 г. 08:22
Турция повысила сбор за транзит торговых судов через Босфор и Дарданеллы

Сбор за прохождение иностранными торговыми судами проливов Босфор и Дарданеллы увеличен с 1 июля до $5,07 за так называемый чистый тоннаж (тонна нетто), тогда как введенный годом ранее сбор составлял $4,42.

Как передает Report, соответствующее решение принял Минтранс Турции.

В его документе отмечается, что повышение тарифов является плановым.

Глава министерства транспорта Абдюлькадир Уралоглу сообщил ранее, что пересмотр суммы сбора осуществляется на основе указа президента Турции Тайипа Эрдогана от 7 октября 2022 года.

Согласно Конвенции Монтрё, подписанной в 1936 году и регулирующей судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы, за транзит через них торговых судов без остановки взимаются сборы за медицинский контроль, маяк и услуги эвакуации судов. Сборы с 1983 года рассчитывались на основе золотого франка и составляли $0,80 за чистый тоннаж судна. В октябре 2022 года этот порядок был изменен, а тариф увеличен до $4,08.

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