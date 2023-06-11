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Турция повышает сборы за проход судов через Босфор и Дарданеллы

Турция повышает сборы за проход судов через Босфор и Дарданеллы Турция увеличит с 1 июля сборы за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы на $0,34. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
В регионе
11 июня 2023 г. 13:30
Турция повышает сборы за проход судов через Босфор и Дарданеллы

Турция с 1 июля увеличит сборы за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.

"С 1 июля мы вводим новое повышение платы за проход проливов, что обеспечит приток валюты. С 1983 года плата за тонну нетто для иностранных судов составляла $0,8063. 7 октября 2022 года мы ее подняли до $4,08 и сейчас с 1 июля 2023 года она составит $4,42", - сказал глава Минтранса.

А.Уралоглу отдельно подчеркнул, что это решение властей полностью соответствует положениям Конвенции Монтрё, регулирующей порядок прохода проливов.

"Согласно конвенции, за проход с судна берется плата по трем пунктам - услуги санинспекции, служб спасения и лоцманские. Они рассчитываются на основании чистого тоннажа судна и номинированы в золотом франке. До прошлого года эта стоимость была фиксированной. Теперь мы будем проводить ревизию стоимости ежегодно путем подписания президентских указов", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə gəmilərin Bosfor və Çanaqqala boğazlarından keçməsi üçün rüsumları artırır

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