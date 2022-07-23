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Турция потребовала от Швеции принять меры против сторонников террористов

Турция потребовала от Швеции принять меры против сторонников террористов Официальная Анкара потребовала от шведских властей установить организаторов акции сторонников РПК/YPG и принять против них справедливые и законные меры.
В регионе
23 июля 2022 г. 23:27
Турция потребовала от Швеции принять меры против сторонников террористов

Официальная Анкара потребовала от шведских властей установить организаторов акции сторонников РПК/YPG и принять против них справедливые и законные меры.

Как сообщает Report, данное требование было выдвинуто в турецком МИД перед временным поверенным в делах шведского посольства в Анкаре.

Турецкая сторона потребовала объяснений по поводу акции, проведенной в Гётеборге 21 июля сторонниками террористической организации РПК/YPG. Официальная Анкара потребовала от властей Швеции найти организаторов этой террористической акции и принять против них справедливые и законные меры.

"В этом контексте, были подчеркнуты ожидания того, что виновные будут установлены, будут приняты необходимые юридические и судебные меры, а также конкретные шаги в свете обязательств, зафиксированных в "Тройственном меморандуме", - сообщили в диписточниках.

Напомним, что Тройственный меморандум между Турцией, Финляндией и Швецией был подписан на саммите НАТО в Мадриде. Согласно документу, Финляндия и Швеция, в том числе, дали гарантии не поддерживать PПК/YPG и организацию, определяемую как FETÖ.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə İsveçdən terrorçuların tərəfdarlarına qarşı tədbir görülməsini tələb edib

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