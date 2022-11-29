Турция потребовала от курдского альянса СДС покинуть три города на севере Сирии

Турция потребовала от курдского альянса "Силы демократической Сирии" (СДС) вывести свои формирования из Телль-Рифаата, Манбиджа и Айн-эль-Араба (Кобани), расположенных в провинции Алеппо.

Турция потребовала от курдского альянса "Силы демократической Сирии" (СДС) вывести свои формирования из Телль-Рифаата, Манбиджа и Айн-эль-Араба (Кобани), расположенных в провинции Алеппо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на турецкие официальные лица.

По словам источников канала, Турция установила срок, в который курдские формирования должны покинуть Телль-Рифаат, Манбидж и Айн-эль-Араб (Кобани), и согласилась на возвращение в эти города институтов, контролируемых сирийским правительством.

С 20 ноября турецкие ВВС и артиллерия наносят удары по территории, подконтрольной СДС на севере провинций Алеппо, Ракка и Хасеке. Согласно сводке СДС, за последние несколько дней турецкие войска и формирования сирийской оппозиции выпустили не менее 800 снарядов по расположенным там населенным пунктам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 ноября заявил о планах провести наземную операцию сразу в нескольких районах на севере Сирии, в том числе в Телль-Рифаате, Манбидже и Айн-эль-Арабе (Кобани).