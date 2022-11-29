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Турция потребовала от курдского альянса СДС покинуть три города на севере Сирии

Турция потребовала от курдского альянса СДС покинуть три города на севере Сирии Турция потребовала от курдского альянса "Силы демократической Сирии" (СДС) вывести свои формирования из Телль-Рифаата, Манбиджа и Айн-эль-Араба (Кобани), расположенных в провинции Алеппо.
В регионе
29 ноября 2022 г. 09:12
Турция потребовала от курдского альянса СДС покинуть три города на севере Сирии

Турция потребовала от курдского альянса "Силы демократической Сирии" (СДС) вывести свои формирования из Телль-Рифаата, Манбиджа и Айн-эль-Араба (Кобани), расположенных в провинции Алеппо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на турецкие официальные лица.

По словам источников канала, Турция установила срок, в который курдские формирования должны покинуть Телль-Рифаат, Манбидж и Айн-эль-Араб (Кобани), и согласилась на возвращение в эти города институтов, контролируемых сирийским правительством.

С 20 ноября турецкие ВВС и артиллерия наносят удары по территории, подконтрольной СДС на севере провинций Алеппо, Ракка и Хасеке. Согласно сводке СДС, за последние несколько дней турецкие войска и формирования сирийской оппозиции выпустили не менее 800 снарядов по расположенным там населенным пунктам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 ноября заявил о планах провести наземную операцию сразу в нескольких районах на севере Сирии, в том числе в Телль-Рифаате, Манбидже и Айн-эль-Арабе (Кобани).

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Версия на английском языке Turkiye demands that Kurdish SDF alliance leave 3 cities in northern Syria

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