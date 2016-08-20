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    Турция потребовала от Германии экстрадиции сторонников FETÖ

    После 15 июля турецкие власти направили в Германию 40 заявок о розыске и 3 - о депортации сторонников FETÖ

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Турция потребовала от Германии выявить и экстрадировать сторонников террористической организации FETÖ.

    Как сообщает Report со ссылкой на немецкий еженедельник Spiegel, об этом отмечается в обращении Национальной разведывательной организации Турции (MIT) к Федеральной разведывательной службе Германии (BND).

    Согласно информации, после 15 июля турецкие власти направили в Германию 40 заявок о розыске и 3 - о депортации сторонников FETÖ.

    Сообщается, что посольство Турции неоднократно обращалось к правительству ФРГ, а также к властям 11 федеральных земель, в том числе Гессена, Саксонии и Северного Рейна-Вестфалии, с предупреждениями об опасности FETÖ.

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