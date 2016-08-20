Турция потребовала от Германии экстрадиции сторонников FETÖ

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Турция потребовала от Германии выявить и экстрадировать сторонников террористической организации FETÖ.

Как сообщает Report со ссылкой на немецкий еженедельник Spiegel, об этом отмечается в обращении Национальной разведывательной организации Турции (MIT) к Федеральной разведывательной службе Германии (BND).

Согласно информации, после 15 июля турецкие власти направили в Германию 40 заявок о розыске и 3 - о депортации сторонников FETÖ.

Сообщается, что посольство Турции неоднократно обращалось к правительству ФРГ, а также к властям 11 федеральных земель, в том числе Гессена, Саксонии и Северного Рейна-Вестфалии, с предупреждениями об опасности FETÖ.