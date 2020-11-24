Турция потеряла более 70% туристов за десять месяцев из-за COVID-19

Число иностранных туристов в Турции за первые десять месяцев 2020 года сократилось на 72,5% из-за пандемии коронавируса.
Как передает Report, об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на министерство культуры и туризма страны.
Так, в текущем году турецкие курорты посетили лишь 11,2 млн иностранцев, тогда как в 2019 году в стране отдохнули более 52 млн человек.
Отмечается, что те туристы, которые все же рискнули посетить республику несмотря на пандемию, в 2020 году чаще всего отправлялись в Стамбул (37%).
Вторую строчку в рейтинге посещаемости заняла Анталья, там отдохнули 28% туристов.