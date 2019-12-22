Турция построит шесть подводных лодок к 2027 году

Турция намерена спустить на воду шесть подводных лодок к 2027 году.

Как передает Report, со ссылкой на "Anadolu", об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган во время церемонии спуска на воду первой турецкой подводной лодки Piri Reis на военной верфи Гельджук на северо-западе страны.

"С 2022 года ВМС Турции ежегодно будет передаваться по одной подлодке. Всего будет построено шесть субмарин. Последнюю из них планируется передать командованию ВМС Турции не позднее 2027 года", - сказал Эрдоган.

Подлодка Piri Reis имеет массу 1850 тонн, длина ее составляет 68,3 метра, ширина - 6,3 метра. Команда состоит из 40 человек.

Вторая подлодка - Hızır Reis находится на стадии технического оснащения и предположительно будет спущена на воду в 2022 году. Продолжается строительство третьей и четвертой подводных лодок, отличающихся сверхманевренностью и возможностью находиться под водой в течение длительного периода.

Подводки оснащены современными торпедными комплексами, они могут также уничтожать статичные объекты противника на суше, ставить минные заграждения и наносить ракетные удары.