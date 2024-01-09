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Турция поставила в Россию вторую партию яиц

Турция поставила в Россию вторую партию яиц Вторая партия яиц из Турции в количестве 316,8 тыс. штук ввезена в Россию.
В регионе
9 января 2024 г. 13:10
Турция поставила в Россию вторую партию яиц

Вторая партия яиц из Турции в количестве 316,8 тыс. штук ввезена в Россию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Россельхознадзор.

"Через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена вторая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор с 29 декабря 2023 года открыл поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий.

По данным Росстата, в ноябре 2023 года яйца подорожали на 15,07% относительно октября. Ситуация привлекла внимание различных ведомств. Например, Федеральная антимонопольная служба в середине ноября сообщила, что направила запросы производителям яиц о формировании цен.

В середине декабря Минсельхоз РФ сообщил, что в течение двух - трех недель ожидаются поставки яиц из Турции. 24 декабря Азербайджан поставил в РФ третью партию яиц в количестве 306 тыс. штук. Первая поставка яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. шт.) состоялась 19 декабря. Вторая поставка была 21 декабря в количестве 18 тонн (306 тыс. шт.).

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