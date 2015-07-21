​Турция после теракта намерена усилить границу с Сирией

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил о намерениях ввести дополнительные меры безопасности вдоль границы с Сирией после взрыва в городе Суруч, сообщает Report со ссылкой на BBC.

Власти Турции полагают, что взрыв в пограничном с Сирией городе Суруч, жертвами которого стали 30 человек, был осуществлен смертницей из экстремистской группировки "Исламское государство".

Целью взрыва, судя по всему, были активисты молодежных организаций, которые намеревались отправиться в пограничный город Кобани на территории Сирии.

В Суруче проживает множество жителей Кобани, которые бежали оттуда, когда в городе в прошлом году начались военные действия. Взрыв произошел около 9 утра по местному времени в саду местного культурного центра Амара, где собрались сотни делегатов молодежных ассоциаций для обсуждения помощи курдским ополченцам.