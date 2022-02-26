О нас
Аудио новости

Турция попросила открыть воздушный коридор для эвакуации своих граждан из Украины

Турция попросила открыть воздушный коридор для эвакуации своих граждан из Украины "Турция обратилась к России и Украине с просьбой открыть воздушный коридор для эвакуации своих граждан".
В регионе
26 февраля 2022 г. 02:23
Турция попросила открыть воздушный коридор для эвакуации своих граждан из Украины

"Турция обратилась к России и Украине с просьбой открыть воздушный коридор для эвакуации своих граждан".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

"В настоящий момент мы проводим переговоры с автобусными компаниями, но сейчас трудность состоит не в транспортных средствах, а в шоферах, так как желающих вернуться обратно много. Мы выступили с инициативой по открытию воздушного коридора как перед Россией, так и Украиной. Также готовы к эвакуации граждан по морю", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Украина и Россия консультируются о месте и времени переговоров
Украина и Россия консультируются о месте и времени переговоров
26 февраля 2022 г. 01:43
Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
25 февраля 2022 г. 14:37
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
25 февраля 2022 г. 11:44
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
25 февраля 2022 г. 11:41
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
25 февраля 2022 г. 11:19
В Азербайджане арестованы должностные лица
В Азербайджане арестованы должностные лица
25 февраля 2022 г. 10:45
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности
25 февраля 2022 г. 01:44
Первый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПервый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
24 февраля 2022 г. 18:26
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
24 февраля 2022 г. 08:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi