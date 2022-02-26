Турция попросила открыть воздушный коридор для эвакуации своих граждан из Украины

"Турция обратилась к России и Украине с просьбой открыть воздушный коридор для эвакуации своих граждан".

"Турция обратилась к России и Украине с просьбой открыть воздушный коридор для эвакуации своих граждан".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV .

"В настоящий момент мы проводим переговоры с автобусными компаниями, но сейчас трудность состоит не в транспортных средствах, а в шоферах, так как желающих вернуться обратно много. Мы выступили с инициативой по открытию воздушного коридора как перед Россией, так и Украиной. Также готовы к эвакуации граждан по морю", - подчеркнул он.