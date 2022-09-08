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Турция попросила Финляндию пересмотреть решения об экстрадиции шести человек

Турция попросила Финляндию пересмотреть решения об экстрадиции шести человек Турция попросила официальный Хельсинки пересмотреть шесть запросов об экстрадиции, отклоненных Финляндией в течение лета.
В регионе
8 сентября 2022 г. 11:09
Турция попросила Финляндию пересмотреть решения об экстрадиции шести человек

Турция попросила официальный Хельсинки пересмотреть шесть запросов об экстрадиции, отклоненных Финляндией в течение лета.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил портал Yle со ссылкой на министерство юстиции.

"Кроме того, в августе Турция направила Финляндии один совершенно новый запрос об экстрадиции", - отмечает портал.

По данным Минюста, все эти запросы об экстрадиции в настоящее время обрабатываются и потому ведомство их не комментирует.

Запросы Турции об экстрадиции вышли на первый план в связи с заявками Финляндии и Швеции на членство в НАТО.

18 мая Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО, а 5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе были подписаны протоколы об их присоединении к блоку.

Турция первоначально выступала против вступления этих стран в НАТО, обвиняя Хельсинки и Стокгольм в неготовности бороться с курдским терроризмом и требуя депортации ряда проживавших в Финляндии и Швеции курдских деятелей. В 2019-2022 годах Турция подала в Финляндию в общей сложности 11 запросов об экстрадиции.

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