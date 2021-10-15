Турция получила право экспортировать товары в ЕС через Грузию

Турция с пятницы получила право экспортировать в ЕС в режиме свободной торговли произведенную в Грузии продукцию из турецкого сырья.

Турция с пятницы получила право экспортировать в ЕС в режиме свободной торговли произведенную в Грузии продукцию из турецкого сырья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

"Вступление в силу так называемой диагональной кумуляции между Евросоюзом, Грузией и Турцией значительно увеличит ассортимент той продукции, которую можно вывозить в ЕС в режиме свободной торговли. В частности, это коснется текстиля, мебели, строительных материалов, пластмассы, продукции из стали, бумаги, картона и прочей продукции. Кроме того, такое соглашение будет поощрять инвестиции из Турции, способствовать формированию совместных компаний и созданию новых рабочих мест", - приводит пресс-служба слова министра экономики Натии Турнавы.

Вместе с тем новое соглашение не распространятся на сельскохозяйственную продукцию, уточнили в Минэкономики.