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Турция получила право экспортировать товары в ЕС через Грузию

Турция получила право экспортировать товары в ЕС через Грузию Турция с пятницы получила право экспортировать в ЕС в режиме свободной торговли произведенную в Грузии продукцию из турецкого сырья.
В регионе
15 октября 2021 г. 22:48
Турция получила право экспортировать товары в ЕС через Грузию

Турция с пятницы получила право экспортировать в ЕС в режиме свободной торговли произведенную в Грузии продукцию из турецкого сырья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

"Вступление в силу так называемой диагональной кумуляции между Евросоюзом, Грузией и Турцией значительно увеличит ассортимент той продукции, которую можно вывозить в ЕС в режиме свободной торговли. В частности, это коснется текстиля, мебели, строительных материалов, пластмассы, продукции из стали, бумаги, картона и прочей продукции. Кроме того, такое соглашение будет поощрять инвестиции из Турции, способствовать формированию совместных компаний и созданию новых рабочих мест", - приводит пресс-служба слова министра экономики Натии Турнавы.

Вместе с тем новое соглашение не распространятся на сельскохозяйственную продукцию, уточнили в Минэкономики.

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