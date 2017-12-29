Турция покупает у США сверхзвуковую ракетную систему

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Американская компания - экспортер оружия Raytheon подписала контракт о продаже ракетной системы AMRAAM типа "воздух-воздух" 10 странам, включая Турцию.

Как передает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом сообщило министерство обороны США.

Согласно информации, эти ракеты будут проданы Турции, Японии, Южной Корее, Марокко, Польше, Индонезии, Румынии, Испании, Бахрейну и Катару.

AMRAAM - сверхзвуковая ракетная система, произведена в США в конце 1980 года.