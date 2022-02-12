Турция подтвердила готовность организовать встречу Путина и Зеленского

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил в субботу готовность Анкары провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на своей территории.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил готовность Анкары провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на своей территории.

Как передает Report, об этом сообщает CNN Turk.

"Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции, что в рамках нашего визита на Украину, мы с удовольствием согласимся на посредничество, если обе стороны согласятся. Мы с радостью соглашаемся принять у себя встречу "минской тройки". Мы говорим, что Зеленский хочет встретиться с Путиным с нашей помощью. Россия также должна отнестись к этому позитивно, - утверждал Чавушоглу в эфире телеканала. - Положительных или отрицательных ответов от России нет".