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Турция подтвердила готовность организовать встречу Путина и Зеленского

Турция подтвердила готовность организовать встречу Путина и Зеленского Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил в субботу готовность Анкары провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на своей территории.
В регионе
12 февраля 2022 г. 20:51
Турция подтвердила готовность организовать встречу Путина и Зеленского

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил готовность Анкары провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на своей территории.

Как передает Report, об этом сообщает CNN Turk.

"Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции, что в рамках нашего визита на Украину, мы с удовольствием согласимся на посредничество, если обе стороны согласятся. Мы с радостью соглашаемся принять у себя встречу "минской тройки". Мы говорим, что Зеленский хочет встретиться с Путиным с нашей помощью. Россия также должна отнестись к этому позитивно, - утверждал Чавушоглу в эфире телеканала. - Положительных или отрицательных ответов от России нет".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: Putinlə Zelenskinin görüşünü təşkil etməyə hazırıq

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