​Турция подтвердила факт бомбардировки РПК на севере Ирака

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Правительство Турции подтвердило сообщения о массивной бомбардировке турецкими ВВС позиций запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Северном Ираке в ночь на среду, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В рамках продолжающейся антитеррористической операции в ночь на среду были подвергнуты бомбардировке позиции РПК в Турции и за ее пределами. Были атакованы укрытия, склады и логистические центры террористов. Были атакованы цели в районах (Северного Ирака - ред.) Зап, Метина, Гара, Авашин, Хакурк, Кандиль. Продолжаются также операции по задержанию подозреваемых в террористической деятельности в 39 провинциях страны, 1302 человека задержано с начала операции", - говорится в заявлении аппарата правительства Турции.