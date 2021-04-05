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Турция может подписать соглашение с Россией по сотрудничеству в космической отрасли

Турция может подписать соглашение с Россией по сотрудничеству в космической отрасли Вместе страны смогут двигаться вперед намного быстрее, считает глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым
В регионе
5 апреля 2021 г. 13:05
Турция может подписать соглашение с Россией по сотрудничеству в космической отрасли

Турция в ближайшее время может подписать с Россией соглашение о сотрудничестве в космической сфере. Как передает Report, об этом заявил ТАСС в понедельник глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым.

"Мы строим двусторонние отношения со странами и многочисленные отношения с международными организациями, которые мы определили в соответствии с нашими целями. Учитывая, что мы уже работаем над общими условиями сотрудничества с разными странами, в том числе с Россией, мы планируем подписать [соглашения] в ближайшее время", - подчеркнул Йылдырым, отвечая на соответствующий вопрос.

"Освоение космоса - это очень сложная и дорогостоящая работа, требующая высоких технологий, поэтому международное сотрудничество играет в этой области очень важную роль. На международном уровне наша цель - наладить прочные партнерские отношения с региональными партнерами, нашими соседями. Что касается России, то у нас большие возможности во многих сферах космической деятельности. Мы предполагаем, что сможем двигаться вперед намного быстрее, если сможем построить прочные партнерские отношения, основанные на принципе взаимовыгодного сотрудничества", - заявил он.

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