Турция подписала контракт на поставку второго полка С-400

Подписан контракт на поставку Турции второго полка зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, в рамках него предполагается локализация производства отдельных компонентов системы.

Подписан контракт на поставку Турции второго полка зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, в рамках него предполагается локализация производства отдельных компонентов системы.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. Когда был заключен контракт, он не уточнил.

Шугаев на полях форума "Армия-2022" рассказал ТАСС, что сейчас уже идет практическая реализация упомянутого контракта.

"Нет оснований полагать о возможности создания каким-либо государством в ближайшие годы системы, которая по своим тактико-техническим характеристикам могла бы приблизиться к ЗРС С-400 "Триумф"",— утверждает глава ФСВТС.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году. Турция стала первой страной НАТО, которая купила эти системы. США требовали отказа от С-400 и исключили Турцию из программы производства истребителя F-35, а также ввели против Анкары санкции. В обмен на их снятие Вашингтон предложил отдать С-400 Украине.