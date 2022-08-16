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Турция подписала контракт на поставку второго полка С-400

Турция подписала контракт на поставку второго полка С-400 Подписан контракт на поставку Турции второго полка зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, в рамках него предполагается локализация производства отдельных компонентов системы.
В регионе
16 августа 2022 г. 11:13
Турция подписала контракт на поставку второго полка С-400

Подписан контракт на поставку Турции второго полка зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, в рамках него предполагается локализация производства отдельных компонентов системы.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. Когда был заключен контракт, он не уточнил.

Шугаев на полях форума "Армия-2022" рассказал ТАСС, что сейчас уже идет практическая реализация упомянутого контракта.

"Нет оснований полагать о возможности создания каким-либо государством в ближайшие годы системы, которая по своим тактико-техническим характеристикам могла бы приблизиться к ЗРС С-400 "Триумф"",— утверждает глава ФСВТС.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году. Турция стала первой страной НАТО, которая купила эти системы. США требовали отказа от С-400 и исключили Турцию из программы производства истребителя F-35, а также ввели против Анкары санкции. В обмен на их снятие Вашингтон предложил отдать С-400 Украине.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyadan Türkiyəyə S-400 zenit-raket komplekslərinin ikinci alayının tədarükü ilə bağlı müqavilə imzalanıb
Версия на английском языке Turkiye signs contract with Russia for second S-400 regiment

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