Турция подготовит ответные меры на повышение США пошлины на алюминий и сталь

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Турция подготовит ответные меры на введенные США новые пошлины на турецкие алюминий и сталь.

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой.

"На все шаги, предпринятые против Турции, будет дан надлежащий ответ, как и раньше", - говорится в заявлении представителя министерства.

По словам пресс-секретаря турецкого МИД, президент США Дональд Трамп, принимая решение о введении пошлин, пренебрег правилами Всемирной торговой организации.

"Соединенные Штаты должны знать, что не смогут добиться каких-либо результатов с помощью санкций и давления, и что это только навредит нашему альянсу", - добавил Х.Аксой.

Он добавил, что для решения имеющихся проблем Турция всегда готова "поддерживать дипломатию, диалог, добрую волю и взаимопонимание".

Накануне США объявили об увеличении пошлин на алюминий (до 20%) и сталь (до 50%) из Турции. На фоне сообщений о новых тарифах турецкая лира обновила минимум к доллару, подешевев сразу на 12% в начале торгов до 6,4 лир за доллар. С начала 2018 года лира потеряла уже более 40% стоимости.