Турция подала на "Газпром" в суд

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Второй по величине покупатель российского газа - Турция - подал иск в арбитраж о пересмотре условий контракта на поставку топлива.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщило министерство энергетики Турции.

По сообщению турецкого госмонополиста Botas, речь идет о ретроактивном пересмотре контракта с 29 декабря 2014 года. Письменное уведомление об иске было направлено в "Газпром экспорт" в понедельник.

Россия и Турция договорились о снижении цены на российский газ еще год назад, но эта договоренность была увязана с разрешением на строительство "Турецкого потока". В связи со сменой правительства в Турции подписание межправсоглашения по строительству газопровода было отложено, не подписаны и документы по скидке.