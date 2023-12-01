Турция планирует свести к нулю к 2053 году выбросы вредных веществ в атмосферу

Турция планирует довести до нуля к 2053 году выбросы вредных веществ в атмосферу.
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"Мы планируем достичь цели по нулевым выбросам к 2053 году. К концу года мы ожидаем сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу на 66,6 млн тонн и планируем вдвое сократить выбросы до 2030 года", - сказал Эрдоган, говоря о планах выполнения Турцией обязательств в рамках парижского соглашения по климату.
По его словам, в настоящее время доля возобновляемой энергии в Турции составляет 55%. По этому показателю она занимает пятое место в Европе и 12-е в мире.
Власти Турции ранее сообщали о планах инвестировать в течение 10 лет в развитие возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной и ветроэнергетики, порядка $1 трлн.