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Турция планирует свести к нулю к 2053 году выбросы вредных веществ в атмосферу

Турция планирует свести к нулю к 2053 году выбросы вредных веществ в атмосферу Турция планирует довести до нуля к 2053 году выбросы вредных веществ в атмосферу.
В регионе
1 декабря 2023 г. 19:00
Турция планирует свести к нулю к 2053 году выбросы вредных веществ в атмосферу

Турция планирует довести до нуля к 2053 году выбросы вредных веществ в атмосферу.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber, об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

"Мы планируем достичь цели по нулевым выбросам к 2053 году. К концу года мы ожидаем сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу на 66,6 млн тонн и планируем вдвое сократить выбросы до 2030 года", - сказал Эрдоган, говоря о планах выполнения Турцией обязательств в рамках парижского соглашения по климату.

По его словам, в настоящее время доля возобновляемой энергии в Турции составляет 55%. По этому показателю она занимает пятое место в Европе и 12-е в мире.

Власти Турции ранее сообщали о планах инвестировать в течение 10 лет в развитие возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной и ветроэнергетики, порядка $1 трлн.

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Версия на английском языке Türkiye plans to reduce emissions of harmful substances into atmosphere to zero by 2053

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