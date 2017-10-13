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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Турция планирует создать в Бангладеш лагерь беженцев для мусульман Мьянмы.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил заместитель премьер-министра Турции Фикри Ишык.

По его словам, на данный момент правительство Турции ведет переговоры с правительством Бангладеш: "Официальная Анкара намерена продолжать оказывать помощь нашедшим убежище в Бангладеш мусульманам Мьянмы".

Отметим, что количество бежавших из Мьянмы в Бангладеш превышает 500 000 человек.