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    Турция планирует создать в Бангладеш лагерь беженцев для мусульман Мьянмы

    Заместитель премьер-министра: На данный момент правительство Турции ведет переговоры с правительством Бангладеш© Ansar.ru

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Турция планирует создать в Бангладеш лагерь беженцев для мусульман Мьянмы.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил заместитель премьер-министра Турции Фикри Ишык.

    По его словам, на данный момент правительство Турции ведет переговоры с правительством Бангладеш: "Официальная Анкара намерена продолжать оказывать помощь нашедшим убежище в Бангладеш мусульманам Мьянмы".

    Отметим, что количество бежавших из Мьянмы в Бангладеш превышает 500 000 человек. 

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