Турция планирует сделать мировой маркой электромобиль Togg

Турция в 2024 году планирует начать экспорт в Европу национального электрокара Togg и со временем превратить его в мировую марку.

Турция в 2024 году планирует начать экспорт в Европу национального электрокара Togg и со временем превратить его в мировую марку.

Как передает Report со ссылкой на телеканала TRT Haber, об этом сообщил министр промышленности и технологий страны Фатих Каджыр.

"Сейчас в день мы собираем 180-200 машин, через две-три недели планируем довести этот показатель до 280. На 2024 год у нас планы начать экспорт электрокаров в Европу, которая является для нас привлекательным рынком, и затем превратить Togg в мировую марку", - сказал министр.

Электрокар Togg был презентован в Турции в 2019 году, сборка машин налажена в провинции Бурса (район Гемлик) на западе страны. В продажу в Турции Togg поступила в марте 2023 года. Турецкие власти ранее сообщали о планах произвести в течение семи лет порядка 1 млн электромобилей.