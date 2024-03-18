Турция планирует разработать подводные дроны

Турция достигла больших успехов в оборонной промышленности, в настоящее время цель заключается в разработке беспилотного подводного аппарата.

Турция достигла больших успехов в оборонной промышленности, в настоящее время цель заключается в разработке беспилотного подводного аппарата.

Как передает Report , об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время ифтара (вечерний прием пищи во время Разамана - ред.) с военнослужащими.

По его словам, решительная борьба с террористическими организациями будет продолжена, а этим летом будет полностью обеспечена безопасность на границе с Ираком, также будут завершены "наши незавершенные дела в Сирии".

"Мы не позволим этим бандам наемных убийц, которые уже на грани уничтожения, снова процветать и угрожать народу. Наша цель – передать нашим детям Турцию, полностью свободную от тени терроризма", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.