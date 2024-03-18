Турция планирует разработать подводные дроны

Турция достигла больших успехов в оборонной промышленности, в настоящее время цель заключается в разработке беспилотного подводного аппарата.
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По его словам, решительная борьба с террористическими организациями будет продолжена, а этим летом будет полностью обеспечена безопасность на границе с Ираком, также будут завершены "наши незавершенные дела в Сирии".
"Мы не позволим этим бандам наемных убийц, которые уже на грани уничтожения, снова процветать и угрожать народу. Наша цель – передать нашим детям Турцию, полностью свободную от тени терроризма", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.