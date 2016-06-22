​Турция планирует разместить новую систему ПВО на границе с Сирией

Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ Турция намерена разместить и протестировать новую систему противовоздушной обороны на границе с Сирией.

Как передает Report, об этом сообщает профильный американский портал Defense News со ссылкой на источники в турецкой службе безопасности.

По данным портала, власти Турции планируют установку противоминометной радарной системы Serhat, ракетно-артиллерийской системы оперативно-тактического назначения HIMARS, также отрезок границы протяженностью около 70 километров будут патрулировать мини-дирижабли.

По словам источников портала в службе безопасности Турции, система ПВО будет установлена в провинции Килис на юге страны, недалеко от пункта пересечения границы в городе Элбейли. Планируется, что размещение в этой области новой системы противовоздушной обороны также поможет защитить области Газиантеп, Хатай, Шанлыурфа и Мардин.

Полная протяженность границы между Сирией и Турцией составляет около 900 километров.