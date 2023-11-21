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Турция планирует продолжать покупать у Алжира 4,4 млрд куб. м СПГ ежегодно

Турция планирует продолжать покупать у Алжира 4,4 млрд куб. м СПГ ежегодно Турция в течение трех ближайших лет продолжит покупать у Алжира по 4,4 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно.
В регионе
21 ноября 2023 г. 23:16
Турция планирует продолжать покупать у Алжира 4,4 млрд куб. м СПГ ежегодно

Турция в течение трех ближайших лет продолжит покупать у Алжира по 4,4 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в соцсети Х (ранее Twitter).

"С подписанием соглашения между турецкой нефтегазовой компанией BOTAŞ и алжирской национальной нефтегазовой компанией Sonatrach мы продлили срок действия двусторонних договоренностей об импорте СПГ, которые действуют с 1988 года, еще на три года. В течение этого периода Турция продолжит закупать в Алжире 4,4 млрд куб. м СПГ ежегодно", - написал он.

Байрактар отметил, что "решение продлить это историческое соглашение еще больше укрепит глубоко укоренившееся сотрудничество между странами". Договоренности были заключены в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Алжир, где прошло заседание Совета сотрудничества высокого уровня.

Турция в 2022 году получила около 10 млрд куб. м газа в виде СПГ. При этом страна старается увеличить долю СПГ, получаемого на спотовом рынке и в рамках долгосрочных контрактов, в соотношении к получаемому ею трубопроводному газу.

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