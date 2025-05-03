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Турция планирует начать летом дипкампанию на фоне ухода США из Сирии

Турция планирует начать летом дипкампанию на фоне ухода США из Сирии Анкара планирует начать летом дипломатическую кампанию против присутствия курдских боевиков в Сирии на фоне ухода США из региона.
В регионе
3 мая 2025 г. 10:08
Турция планирует начать летом дипкампанию на фоне ухода США из Сирии

Анкара планирует начать летом дипломатическую кампанию против присутствия курдских боевиков в Сирии на фоне ухода США из региона.

Как передает Report, об этом сообщила газета Türkiye со ссылкой на собственные источники.

"Анкара начнет комплексную дипломатическую кампанию против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (PKK/YPG) летом в связи с уходом США из Сирии. Работа над этим процессом ведется как в рамках двусторонних контактов, так и на многосторонних площадках", - пишет издание.

Дипломатические источники отмечают, что США находятся в процессе определения новой позиции относительно своего присутствия в Сирии и своей политики в отношении террористической организации PKK/YPG, а Турция предпринимает необходимые шаги, чтобы направить этот процесс. Приоритетом Анкары является согласование позиции США с ожиданиями Турции в области безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Suriyada PKK/YPG-yə qarşı diplomatik kampaniyaya başlayacaq

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