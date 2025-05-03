Турция планирует начать летом дипкампанию на фоне ухода США из Сирии

Анкара планирует начать летом дипломатическую кампанию против присутствия курдских боевиков в Сирии на фоне ухода США из региона.

Анкара планирует начать летом дипломатическую кампанию против присутствия курдских боевиков в Сирии на фоне ухода США из региона.

Как передает Report, об этом сообщила газета Türkiye со ссылкой на собственные источники.

"Анкара начнет комплексную дипломатическую кампанию против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (PKK/YPG) летом в связи с уходом США из Сирии. Работа над этим процессом ведется как в рамках двусторонних контактов, так и на многосторонних площадках", - пишет издание.

Дипломатические источники отмечают, что США находятся в процессе определения новой позиции относительно своего присутствия в Сирии и своей политики в отношении террористической организации PKK/YPG, а Турция предпринимает необходимые шаги, чтобы направить этот процесс. Приоритетом Анкары является согласование позиции США с ожиданиями Турции в области безопасности.