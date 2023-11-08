Турция планирует ежегодно производить 20 ГВт электроэнергии на АЭС

Турция намерена производить в год до 20 ГВт электроэнергии за счет реализации проектов строительства в стране АЭС.

Турция намерена производить в год до 20 ГВт электроэнергии за счет реализации проектов строительства в стране АЭС.

Как передает Report со ссылкой на телеканал A Para, об этом сообщил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар.

"Мы реализуем проект строительства первой АЭС "Аккую", который находится в продвинутой стадии. Мы обязательно построим вторую АЭС в Синопе (черноморское побережье) и третью во Фракии (европейская часть Турции), а также станции с малыми реакторами. В перспективе мы планируем довести мощность атомной энергетики в год до 20 ГВт", - сказал министр.

По словам Байрактара, турецкая сторона активизировала переговоры по строительству АЭС в Синопе и во Фракии. В продвинутой стадии находятся переговоры с Китаем по АЭС во Фракии, также ведутся переговоры с Южной Кореей применительно к АЭС в Синопе, сказал он, отметив, что рассчитывает на их успех в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Анкара рассчитывает на ввод в строй первого реактора АЭС "Аккую" в 2024 году.