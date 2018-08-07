Турция планирует до конца года создать космическое агентство

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Власти Турции намерены до конца 2018 года создать на территории страны собственное космическое агентство.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Он отметил, что новое ведомство "будет создано до конца текущего года, после чего начнется ускоренный процесс формирования его структуры".

Он также добавил, что агентство будет не только координировать реализуемые в Турции проекты в сфере космических технологий, но и развивать международные связи в этой области в рамках ООН.