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Турция передаст Украине медицинскую продукцию

Турция передаст Украине медицинскую продукцию Турция на бесплатной основе передаст Украине 410 наименований медицинской продукции.
В регионе
29 апреля 2022 г. 10:13
Турция передаст Украине медицинскую продукцию

Турция на бесплатной основе передаст Украине 410 наименований медицинской продукции.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Соответствующий документ за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана был опубликован в официальном вестнике правительства республики.

Межправительственное соглашение о передаче Украине на безвозмездной основе медицинской продукции и медикаментов был подписан Анкарой и Киевом 28 марта 2022 года. Украинская сторона не имеет права передать эту продукцию третьей стране без разрешения Турции.

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