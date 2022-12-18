Турция передала ВС Грузии авиационную технику

Правительство Турции безвозмездно передало Силам обороны Грузии спецтехнику для аэродрома и запчасти для военных вертолетов.

Правительство Турции безвозмездно передало Силам обороны Грузии спецтехнику для аэродрома и запчасти для военных вертолетов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило Минобороны Турции.

"Командование авиации и воздушной обороны турецкой стороны безвозмездно передало две единицы спецтехники для аэродрома и запасные части вертолетов UH-1H", - говорится в сообщении.

Церемония передачи техники состоялась на авиационной базе в Марнеули вблизи Тбилиси. Соответствующий меморандум подписали командующий Силами воздушной обороны Грузии Серго Нинуа и военный атташе Турции Бурак Алтынер. Передача техники состоялась в рамках соглашения о военно-финансовом сотрудничестве между двумя республиками, сообщает турецкое Минобороны.