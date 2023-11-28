Турция передала ХАМАС запросы некоторых стран по освобождению заложников

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын провел переговоры с руководителями палестинского радикального движения ХАМАС.

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын провел переговоры с руководителями палестинского радикального движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Турция передала движению запросы ряда стран по освобождению заложников.

Отмечается, что запрос Анкары был доведен до военного крыла ХАМАС в Газе по внутренним каналам связи, и было гарантировано, что среди заложников, подлежащих освобождению, будут как израильские граждане, так и граждане третьих стран.

"За шесть недель Калын провел четыре встречи с ХАМАС: одна - в Дохе, две - в Анкаре и одна - в Стамбуле. В ходе этих встреч ХАМАС было предложено на первом этапе освободить гражданских заложников. Было заявлено, что этот шаг облегчит положение стран-участниц, особенно Турции, которые прилагают усилия для достижения постоянного прекращения огня и оказания гуманитарной помощи. В рамках этой работы были проведены личные встречи с руководителями политических бюро ХАМАС в Катаре", - сообщают СМИ.

По поручению министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в переговорах принял участие и посол страны в Дохе.