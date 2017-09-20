Турция перебрасывает спецназ к сирийской границе

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Турция стягивает спецназ в район Рейханлы провинции Хатай на сирийской границе, передает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Турция проводит передислокацию военной техники к сирийской границе с августа.

В воскресенье турецкие СМИ сообщили о переброске в Хатай 80 единиц бронетехники, а во вторник – о прибытии в приграничные районы около 30 железнодорожных вагонов с военно-транспортными средствами.

Полностью экипированные спецназовцы доставляются автотранспортом в район Рейханлы. По информации агентства, спецназ стягивается для усиления подразделений ВС Турции на границе с Сирией.

В июле министр обороны Турции Фикри Ышык заявил, что Анкара не исключает проведения военной операции в сирийском Африне в случае угрозы ее национальной безопасности, исходящей из этого региона, который находится под контролем сирийских курдов. Турция считает сирийские курдские формирования связанными с террористической группировкой "Рабочая партия Курдистана" (РПК).