Турция ожидает конкретных действий от Швеции и Финляндии для вступления в НАТО

Турция по-прежнему ожидает, что Швеция и Финляндия для вступления в НАТО предпримут конкретные шаги для выполнения требований Анкары.

Турция по-прежнему ожидает, что Швеция и Финляндия для вступления в НАТО предпримут конкретные шаги для выполнения требований Анкары.

Как передает Report, об этом заявил в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"НАТО - это организация безопасности. Это не (свободный) выбор, а необходимость для тех, кто станет новым членом, соблюдать принципы. Они должны предпринять конкретные шаги для решения наших проблем безопасности", - приводит слова представителя Эрдогана телеканал Habertürk.

По словам Калына, Турция рассматривает возможность продолжить диалог со Швецией и Финляндией для их возможного вступления в НАТО.