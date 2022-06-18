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Турция ожидает конкретных действий от Швеции и Финляндии для вступления в НАТО

Турция ожидает конкретных действий от Швеции и Финляндии для вступления в НАТО Турция по-прежнему ожидает, что Швеция и Финляндия для вступления в НАТО предпримут конкретные шаги для выполнения требований Анкары.
В регионе
18 июня 2022 г. 18:56
Турция ожидает конкретных действий от Швеции и Финляндии для вступления в НАТО

Турция по-прежнему ожидает, что Швеция и Финляндия для вступления в НАТО предпримут конкретные шаги для выполнения требований Анкары.

Как передает Report, об этом заявил в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"НАТО - это организация безопасности. Это не (свободный) выбор, а необходимость для тех, кто станет новым членом, соблюдать принципы. Они должны предпринять конкретные шаги для решения наших проблем безопасности", - приводит слова представителя Эрдогана телеканал Habertürk.

По словам Калына, Турция рассматривает возможность продолжить диалог со Швецией и Финляндией для их возможного вступления в НАТО.

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