Турция направила международным организациям письмо в связи с противоправными действиями Греции

Турция направила 25 странам-членам ЕС, верховному представителю Евросоюза по международным делам и политике безопасности Джозефу Боррелю, постоянным членам Совета Безопасности ООН, генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, генеральному секретарю ООН

Турция направила 25 странам-членам ЕС, верховному представителю Евросоюза по международным делам и политике безопасности Джозефу Боррелю, постоянным членам Совета Безопасности ООН, генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, генеральному секретарю ООН Антониу Гетерришу письмо, отражающий позицию Анкары по решению проблем в Эгейском море.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в письме за подписью министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, привлечено внимание к противоправным действиям и максималистским требованиям Греции.

В письме указывается, что в Эгейском море существует ряд взаимосвязанных проблем, таких как ширина территориальных вод и национального воздушного пространства, ограничение континентального шельфа и территориальных вод, нарушение невоенного статуса восточных островов Эгейского моря.

Подчеркивается, что в акватории Эгейского моря существуют острова, островки и скалы, не затронутые с действующими международными договорами и не попадающими под суверенитет Греции. Также есть вопросы по зонам обслуживания SAR, FIR и NAVTEX.

Греция претендует на 10 морских миль воздушного пространства, несмотря на то, что ширина территориальных вод в Эгейском море составляет 6 морских миль, отмечается, что Греция является единственной страной в мире, имеющей непересекающиеся границы территориальных вод и воздушного пространства, принципом не признанной ни одной другой страной в мире.

Турция считает, что вопросы Эгейского моря могут быть решены в рамках международного права при взаимном признании основных прав и законных интересов двух стран.

Несмотря на позицию Турции, выступающую за диалог и сотрудничество, Греция избегает этого, обостряя напряженность и превратив ЕС в часть проблем Эгейского моря, - говорится в обращении.