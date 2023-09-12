Турция отправляет помощь Ливии

Турция намерена отправить помощь Ливии для ликвидации последствий стихийного бедствия, унесшего жизни свыше 1,5 тыс. человек.

Турция отправляет помощь Ливии для ликвидации последствий стихийного бедствия, унесшего жизни свыше 1,5 тыс. человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) в социальной сети Х.

"Турция в ответ на призыв правительства Ливии о международной помощи отправит в страну 150 спасателей, палатки и материалы для палаток, 2 спасательные машины, 4 лодки и генераторы", - отмечается в информации.

В результате наводнений в Ливии, вызванных циклоном "Даниэль", погибли свыше 1,5 тыс. человек. Циклон обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и сильные ливни с грозами.

Проливные дожди нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, затоплены многие жилые дома, больницы и другие гражданские объекты. Продолжаются операции по эвакуации и поиску пропавших без вести.