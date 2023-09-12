Турция отправляет помощь Ливии для ликвидации последствий стихийного бедствия, унесшего жизни свыше 1,5 тыс. человек.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) в социальной сети Х.
"Турция в ответ на призыв правительства Ливии о международной помощи отправит в страну 150 спасателей, палатки и материалы для палаток, 2 спасательные машины, 4 лодки и генераторы", - отмечается в информации.
В результате наводнений в Ливии, вызванных циклоном "Даниэль", погибли свыше 1,5 тыс. человек. Циклон обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и сильные ливни с грозами.
Проливные дожди нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, затоплены многие жилые дома, больницы и другие гражданские объекты. Продолжаются операции по эвакуации и поиску пропавших без вести.