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Турция отправляет помощь Ливии

Турция отправляет помощь Ливии Турция намерена отправить помощь Ливии для ликвидации последствий стихийного бедствия, унесшего жизни свыше 1,5 тыс. человек.
В регионе
12 сентября 2023 г. 01:57
Турция отправляет помощь Ливии

Турция отправляет помощь Ливии для ликвидации последствий стихийного бедствия, унесшего жизни свыше 1,5 тыс. человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) в социальной сети Х.

"Турция в ответ на призыв правительства Ливии о международной помощи отправит в страну 150 спасателей, палатки и материалы для палаток, 2 спасательные машины, 4 лодки и генераторы", - отмечается в информации.

В результате наводнений в Ливии, вызванных циклоном "Даниэль", погибли свыше 1,5 тыс. человек. Циклон обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и сильные ливни с грозами.

Проливные дожди нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, затоплены многие жилые дома, больницы и другие гражданские объекты. Продолжаются операции по эвакуации и поиску пропавших без вести.

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